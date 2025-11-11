Відео
Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одещину — перші кадри

Наслідки нічної атаки на Одещину — перші кадри

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 09:05
Оновлено: 09:12
Масована атака на Одещину: дрони пошкодили інфраструктуру
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 11 листопада російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти, спалахнули пожежі. Є поранений.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки дрони-камікадзе влучили по цивільній енергетичній та транспортній інфраструктурі. У кількох районах області виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Вогонь охопив енергетичні об’єкти та частину депо "Укрзалізниці". Також пошкоджено адміністративні будівлі. За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

Наслідки атаки на південь Одещини 11 листопада
Руйнації в приміщенні після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

До гасіння пожеж було залучено 4 одиниці техніки та 22 рятувальники, а також 2 автомобілі й 7 бійців від місцевих пожежних команд. Наразі критична інфраструктура регіону працює на генераторах. В області відкрито пункти незламності. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

Наслідки атаки на південь Одещини 11 листопада
Вибиті вікна після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Харківщині лунали вибухи — ворог вчергове атакував область балістикою. Також ми писали, що внаслідок однієї з атак на Київ у місті спалахнула пожежа.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
