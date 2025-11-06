Відео
Україна
Атака морських дронів — нафтовий термінал РФ виведений з ладу

Атака морських дронів — нафтовий термінал РФ виведений з ладу

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:54
Оновлено: 11:39
Зупинка порту Туапсе після атаки дрона — підтвердила Україна
Пожежа в порту Туапсе. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський термінал у Туапсе припинив роботу після удару морського дрона. Унаслідок атаки зупинився експорт пального, що становить суттєву частку доходів РФ. Це серйозно вплинуло на логістику та фінансові надходження з нафтового експорту.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Атака на порт в Туапсе

Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію агентства Reuters про зупинення експорту пального. Це сталося через пошкодження термінала в порту Туапсе після атаки безпілотника 2 листопада.

"Чорноморські порти для росіян важливі. До того, як вони засекретили офіційні дані, з них йшло до 20% експорту наливної нафти", — пояснив Плетенчук.

За його словами, виведення з ладу термінала б’є не лише по іміджу Росії як "країни-бензоколонки", а й по її бюджету, адже продаж нафти формує значну частину державних доходів. Плетенчук також зазначив, що Україна ще раніше офіційно попереджала про небезпечність цього району для цивільного судноплавства, діючи в межах міжнародного права.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у росіян проблеми з експортом через удар по порту. Також ми писали, що у порту Кавказ спалахнув російський буксир.

Одеса порт Одеська область Роснафта Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
