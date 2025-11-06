Видео
Видео

Атака морских дронов — нефтяной терминал РФ выведен из строя

Атака морских дронов — нефтяной терминал РФ выведен из строя

Дата публикации 6 ноября 2025 09:54
обновлено: 11:39
Остановка порта Туапсе после атаки дрона - подтвердила Украина
Пожар в порту Туапсе. Фото иллюстративное: росСМИ

Российский терминал в Туапсе прекратил работу после удара морского дрона. В результате атаки остановился экспорт топлива, что составляет существенную долю доходов РФ. Это серьезно повлияло на логистику и финансовые поступления с нефтяного экспорта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Атака на порт в Туапсе

Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию агентства Reuters об остановке экспорта горючего. Это произошло из-за повреждения терминала в порту Туапсе после атаки беспилотника 2 ноября.

"Черноморские порты для россиян важны. До того как они засекретили официальные данные, из них шло до 20% экспорта наливной нефти", — пояснил Плетенчук.

По его словам, вывод из строя терминала бьет не только по имиджу России как "страны-бензоколонки", но и по ее бюджету, ведь продажа нефти формирует значительную часть государственных доходов. Плетенчук также отметил, что Украина еще раньше официально предупреждала об опасности этого района для гражданского судоходства, действуя в рамках международного права.

Напомним, мы сообщали, что у россиян проблемы с экспортом из-за удара по порту. Также мы писали, что в порту Кавказ вспыхнул российский буксир.

Одесса порт Одесская область Роснефть Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
