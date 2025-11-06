Удар по нафтобазах у Криму — вибухи в Гвардійському та Сімферополі

Пожежа на НПЗ в Криму. Фото: Кримський вітер

Українські воїни продовжують демілітаризацію Криму. У ніч проти 5 листопада Сили оборони України влучно вдарили по об’єктах паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованому півострові. У Гвардійському та Сімферополі вибухнули резервуари з пальним, почалися масштабні пожежі.

Про це повідомили в Генеральному штабі України.

Удар по НПЗ

Підрозділи Сил оборони України здійснили успішні удари по трьох нафтобазах у тимчасово окупованому Криму. За даними військових, метою операції було зниження логістичних можливостей противника. У Гвардійському зафіксовано пряме влучання у резервуари з пальним і цистерни на зливо-наливній естакаді. У Сімферополі вогонь охопив два резервуарні парки на базах пального.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Що відомо про атаку

Місцеві мешканці повідомляли про кілька потужних вибухів і густий дим, що здіймався над містом. У соцмережах з’явилися фото і відео пожежі, ймовірно на нафтобазі "Кримнафтозбут" у селищі Бітумне. Вибухи чули від Сімферополя до узбережжя Південного берега Криму.

