Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атака на Крим — Сили оборони України повторно вдарили НПЗ

Атака на Крим — Сили оборони України повторно вдарили НПЗ

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 11:33
Оновлено: 11:44
Удар по нафтобазах у Криму — вибухи в Гвардійському та Сімферополі
Пожежа на НПЗ в Криму. Фото: Кримський вітер

Українські воїни продовжують демілітаризацію Криму. У ніч проти 5 листопада Сили оборони України влучно вдарили по об’єктах паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованому півострові. У Гвардійському та Сімферополі вибухнули резервуари з пальним, почалися масштабні пожежі.

Про це повідомили в Генеральному штабі України.

Реклама
Читайте також:

Удар по НПЗ

Підрозділи Сил оборони України здійснили успішні удари по трьох нафтобазах у тимчасово окупованому Криму. За даними військових, метою операції було зниження логістичних можливостей противника. У Гвардійському зафіксовано пряме влучання у резервуари з пальним і цистерни на зливо-наливній естакаді. У Сімферополі вогонь охопив два резервуарні парки на базах пального.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Що відомо про атаку

Місцеві мешканці повідомляли про кілька потужних вибухів і густий дим, що здіймався над містом. У соцмережах з’явилися фото і відео пожежі, ймовірно на нафтобазі "Кримнафтозбут" у селищі Бітумне. Вибухи чули від Сімферополя до узбережжя Південного берега Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки російських цілей збили сили ППО над Україною. Також ми писали, що ЗСУ відбили 100 російських атак на Покровському напрямку.

Одеса Крим НПЗ Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації