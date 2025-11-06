Видео
Атака на Крым — Силы обороны Украины повторно ударили НПЗ

Атака на Крым — Силы обороны Украины повторно ударили НПЗ

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 11:33
обновлено: 11:44
Удар по нефтебазам в Крыму - взрывы в Гвардейском и Симферополе
Пожар на НПЗ в Крыму. Фото: Крымский ветер

Украинские воины продолжают демилитаризацию Крыма. В ночь на 5 ноября Силы обороны Украины метко ударили по объектам горюче-смазочных материалов на временно оккупированном полуострове. В Гвардейском и Симферополе взорвались резервуары с горючим, начались масштабные пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.

Читайте также:

Удар по НПЗ

Подразделения Сил обороны Украины осуществили успешные удары по трем нефтебазам во временно оккупированном Крыму. По данным военных, целью операции было снижение логистических возможностей противника. В Гвардейском зафиксировано прямое попадание в резервуары с топливом и цистерны на сливо-наливной эстакаде. В Симферополе огонь охватил два резервуарных парка на базах горючего.

"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на ее территории, так и на временно оккупированных территориях, с целью лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию", — говорится в сообщении Генштаба.

Что известно об атаке

Местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах и густом дыме, который поднимался над городом. В соцсетях появились фото и видео пожара, вероятно на нефтебазе "Крымнафтосбыт" в поселке Битумное. Взрывы слышали от Симферополя до побережья Южного берега Крыма.

Напомним, мы сообщали о том, сколько российских целей сбили силы ПВО над Украиной. Также мы писали, что ВСУ отбили 100 российских атак на Покровском направлении.

