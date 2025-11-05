Переброска Панциря в Крым после ударов ВСУ по ПВО

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные систематически уничтожают российские системы противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. Из-за этого у оккупантов возникают пробелы, которые позволяют украинским силам поражать другие военные объекты. Недавно замечена переброска зенитного ракетно-пушечного комплекса из Керчи в направлении Симферополя.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Замена ПВО

Украинские воины продолжают последовательно уничтожать системы противовоздушной обороны оккупантов во временно захваченном Крыму. Из-за этих ударов у россиян образуются бреши в обороне, что позволяет Вооруженным силам Украины поражать новые военные объекты, склады и базы оккупантов. Тем временем в Крыму замечена переброска зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1". Его видели на трассе "Таврида", когда они двигались от Керчи в направлении Симферополя. Как правило, такие системы доставляют из России на замену тем, которые были уничтожены или повреждены украинскими ударами.

ПВО оккупантов, которую заметили на трассе "Таврида". Фото: Крымский ветер

Что известно о "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" — это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия. Он способен поражать цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров. Комплекс оснащен двумя автоматическими пушками и ракетами, а также радарами, которые обнаруживают и сопровождают воздушные объекты. Его назначение — прикрытие военных баз, колонн и позиций от ракет, беспилотников и самолетов.

Напомним, мы сообщали, что у россиян в Крыму горел корабль, который стоял у причала в Сухарной бухте. Также мы писали, что ГУР уничтожило вражескую ПВО на территории временно оккупированного полуострова.