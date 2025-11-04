В Севастополе горел российский корабль "Альбатрос-М"

Малый противолодочный корабль в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму загорелся российский малый противолодочный корабль "Альбатрос-М". Судно стояло у причала в Сухарной бухте. О причинах возгорания пока не сообщается.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Реклама

Читайте также:

Пожар на лодке

Пожар на одном из кораблей Черноморского флота России произошел у причала в Сухарной бухте. Об инциденте стало известно накануне. Однако сегодня появилась информация, что речь идет именно о малом противолодочном корабле "Альбатрос-М" проекта 1124-М, который входит в состав Черноморского флота РФ.

Информации о причинах возгорания пока нет. Известно, что в составе флота есть четыре таких корабля 1980-х годов — "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск". Два из них в прошлом году эвакуировали в Новороссийск, еще два остались в Севастополе.

Напомним, мы сообщали, что в порту "Кавказ" вспыхнул российский буксир. Также мы писали, что ВМС Украины получили новые корабли от партнеров.