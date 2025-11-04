У Севастополі горів російський корабель «Альбатрос-М»

Малий протичовновий корабель в морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму загорівся російський малий протичовновий корабель "Альбатрос-М". Судно стояло біля причалу в Сухарній бухті. Про причини займання наразі не повідомляють.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Пожежа на човні

Пожежа на одному з кораблів Чорноморського флоту Росії сталася біля причалу в Сухарній бухті. Про інцидент стало відомо напередодні. Однак сьогодні з'явилася інформація, що йдеться саме про малий протичовновий корабель "Альбатрос-М" проєкту 1124-М, який входить до складу Чорноморського флоту РФ.

Інформації про причини займання поки немає. Відомо, що у складі флоту є чотири такі кораблі 1980-х років — "Муромець", "Суздалець", "Касимов" і "Єйськ". Два з них торік евакуювали до Новоросійська, ще два залишилися в Севастополі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у порту "Кавказ" спалахнув російський буксир. Також ми писали, що ВМС України отримали нові кораблі від партнерів.