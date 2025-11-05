Перекидання Панциря до Криму після ударів ЗСУ по ППО

Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові систематично знищують російські системи протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. Через це в окупантів виникають прогалини, які дозволяють українським силам уражати інші військові об’єкти. Нещодавно помічено перекидання зенітного ракетно-гарматного комплексу з Керчі в напрямку Сімферополя.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Заміна ППО

Українські воїни продовжують послідовно нищити системи протиповітряної оборони окупантів у тимчасово захопленому Криму. Через ці удари в росіян утворюються прогалини в обороні, що дозволяє Збройним силам України вражати нові військові об’єкти, склади та бази окупантів. Тим часом у Криму помічено перекидання зенітно-ракетного комплексу "Панцирь-С1". Його бачили на трасі "Таврида", коли вони рухались від Керчі в напрямку Сімферополя. Як правило, такі системи доставляють із Росії на заміну тим, що були знищені або пошкоджені українськими ударами.

ППО окупантів, яку помітили на трасі "Таврида". Фото: Кримський вітер

Що відомо про "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії. Він здатен уражати цілі на відстані до 20 кілометрів і на висоті до 15 кілометрів. Комплекс оснащений двома автоматичними гарматами та ракетами, а також радарами, які виявляють і супроводжують повітряні об’єкти. Його призначення — прикриття військових баз, колон і позицій від ракет, безпілотників та літаків.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у росіян в Криму горів корабель, який стояв біля причалу в Сухарній бухті. Також ми писали, що ГУР знищило ворожу ППО на території тимчасово окупованого півострова.