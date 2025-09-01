Відео
Головна Одеса Атака на Одещину — коли дадуть світло в будинки абонентів

Атака на Одещину — коли дадуть світло в будинки абонентів

Дата публікації: 1 вересня 2025 11:29
На Одещині відновлюють електропостачання після обстрілу
Енергетики відновлюють електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеському районі енергетики відновили роботу об’єктів критичної інфраструктури після останньої ворожої атаки. Протягом доби світло отримали понад 4 тисячі родин. До відновлення залучені десятки спеціалістів, які працюють цілодобово.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Енергетики заживили об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі. Це стало можливим завдяки безперервній роботі аварійних бригад. За інформацією ДТЕК, протягом останньої доби фахівці повернули світло у домівки 4 423 родин.

Одеса
Пост Олега Кіпера. Фото: знімок з екрана

Наразі на місцях аварій працюють 15 бригад енергетиків. Вони вже другу добу безперервно ліквідовують наслідки російських обстрілів, щоб якнайшвидше відновити живлення кожного будинку.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня окупанти атакували Чорноморськ ударними дронами. Також ми писали, що росіяни вдарили по центру Херсона.

Одеса Одеська область Новини Одеси світло атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
