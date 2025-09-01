В Одесской области восстанавливают электроснабжение после обстрела

Атака на Одесскую область — когда дадут свет в дома абонентов
В Одесском районе энергетики возобновили работу объектов критической инфраструктуры после последней вражеской атаки. В течение суток свет получили более 4 тысяч семей. К восстановлению привлечены десятки специалистов, которые работают круглосуточно.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Энергетики подключили объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. Это стало возможным благодаря непрерывной работе аварийных бригад. По информации ДТЭК, за последние сутки специалисты вернули свет в дома 4 423 семей.
Сейчас на местах аварий работают 15 бригад энергетиков. Они уже вторые сутки непрерывно ликвидируют последствия российских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить питание каждого дома.
Напомним, в ночь на 31 августа оккупанты атаковали Черноморск ударными дронами. Также мы писали, что россияне ударили по центру Херсона.
Читайте Новини.LIVE!