Главная Одесса Атака на Одесскую область — когда дадут свет в дома абонентов

Атака на Одесскую область — когда дадут свет в дома абонентов

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:29
В Одесской области восстанавливают электроснабжение после обстрела
Энергетики восстанавливают электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесском районе энергетики возобновили работу объектов критической инфраструктуры после последней вражеской атаки. В течение суток свет получили более 4 тысяч семей. К восстановлению привлечены десятки специалистов, которые работают круглосуточно.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Энергетики подключили объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. Это стало возможным благодаря непрерывной работе аварийных бригад. По информации ДТЭК, за последние сутки специалисты вернули свет в дома 4 423 семей.

Одеса
Пост Олега Кипера. Фото: снимок с экрана

Сейчас на местах аварий работают 15 бригад энергетиков. Они уже вторые сутки непрерывно ликвидируют последствия российских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить питание каждого дома.

Напомним, в ночь на 31 августа оккупанты атаковали Черноморск ударными дронами. Также мы писали, что россияне ударили по центру Херсона.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
