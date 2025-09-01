В Одесской области восстанавливают электроснабжение после обстрела

Энергетики восстанавливают электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесском районе энергетики возобновили работу объектов критической инфраструктуры после последней вражеской атаки. В течение суток свет получили более 4 тысяч семей. К восстановлению привлечены десятки специалистов, которые работают круглосуточно.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Энергетики подключили объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. Это стало возможным благодаря непрерывной работе аварийных бригад. По информации ДТЭК, за последние сутки специалисты вернули свет в дома 4 423 семей.

Пост Олега Кипера. Фото: снимок с экрана

Сейчас на местах аварий работают 15 бригад энергетиков. Они уже вторые сутки непрерывно ликвидируют последствия российских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить питание каждого дома.

Напомним, в ночь на 31 августа оккупанты атаковали Черноморск ударными дронами. Также мы писали, что россияне ударили по центру Херсона.