Росія знову обстріляла Одеську область — наслідки

Постраждала внаслідок атаки лікарня. Фото: Одеська ОВА

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

РФ уже третю добу поспіль обстрілює Одещину. Чергова атака дронами припала на місто Чорноморськ. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, зокрема лікар, який перебував в операційній.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В результаті дронових ударів пошкоджена міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Крім того, четверо людей були поранені — водій вантажівки, двоє співробітників комунального підприємства та лікар, який під час атаки проводив операцію. Двох постраждалих ушпиталили.

Прокурори фіксують наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Інші наслідки

До того ж через атаку частина Чорноморська та його передмістя залишились без світла. ДТЕК наразі вирішує проблеми відновлення електроенергії. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ.

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання

Одеською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни). Передбачається покарання за цей злочин до дванадцяти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що сьогодні вночі під обстрілом була столиця України Київ. А також, що внаслідок атаки 30 січня на місто Ізмаїл на Одещині постраждала лікарня.