Російський дрон вдарив по території Румунії

Російський безпілотник у небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У повіті Тулча в Румунії, поблизу кордону з Україною, виявили сліди можливого удару російського безпілотника. Такими дронами РФ вночі обстрілювала Одеську область.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у п'ятницю, 17 січня.

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Співробітники Міноборони знайшли сліди ймовірного удару поблизу села Плауру неподалік кордону.

"Район взятий під охорону. Групи спеціалістів збиратимуть докази й проведуть розслідування відповідно до процедур", — розповіли у відомстві.

Також у міністерстві повідомили, що під час нічного обстрілу Одещини у небо піднімали два літаки F-16. Крім того, мешканцям прикордонного повіту Тулча повідомили про загрозу.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці напади, вчинені Російською Федерацією проти об'єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими й суперечать нормам міжнародного права", — заявили у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстрілювали Ізмаїльський район Одещини. Пошкоджені декілька адміністративних споруд і житловий будинок. На щастя, люди не постраждали.

Раніше ми повідомляли, що російська ракета могла залетіти в повітряний простір країни під час масованої атаки проти України.