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Во время обстрела Одесской области дрон РФ ударил по Румынии

17 января 2025 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российский дрон ударил по территории Румынии
Российский беспилотник в небе. Фото: иллюстративное/из открытых источников
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В уезде Тулча в Румынии, вблизи границы с Украиной, обнаружили следы возможного удара российского беспилотника. Такими дронами РФ ночью обстреливала Одесскую область.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в пятницу, 17 января.

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Сотрудники Минобороны нашли следы вероятного удара вблизи села Плауру неподалеку от границы.

"Район взят под охрану. Группы специалистов будут собирать доказательства и проведут расследование в соответствии с процедурами", — рассказали в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что во время ночного обстрела Одесской области в небо поднимали два самолета F-16. Кроме того, жителям приграничного уезда Тулча сообщили об угрозе.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти нападения, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и противоречат нормам международного права", — заявили в Минобороны.

Напомним, сегодня ночью россияне обстреливали Измаильский район Одесской области. Повреждены несколько административных сооружений и жилой дом. К счастью, люди не пострадали.

Ранее мы сообщали, что российская ракета могла залететь в воздушное пространство страны во время массированной атаки против Украины.

Одесса Румыния Одесская область обстрелы дроны

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