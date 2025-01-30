В Одесі завершили реконструкцію зруйнованого після ракетного удару будинку на вулиці Канатній

Будинок на вулиці Канатній, який відновили після обстрілу. Фото: Одеська міська рада

В Одесі відновили багатоквартирний житловий будинок, який зазнав пошкоджень через російську атаку. Йдеться про будівлю на вулиці Канатній.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відновлення будинку

Будівля, яку реконструювали, була пошкоджена під час ракетного удару по Одесі 20 липня 2023 року. Замовником робіт із відновлення цього об'єкта виступив Департамент міського господарства Одеської міської ради.

Роботи з відновлення пошкодженого будинку на Канатній. Фото: Одеська міська рада

"Виконали роботи з відновлення покрівлі, фасаду, стелі, зміцнення віконних отворів, а також встановлення системи блискавкозахисту", — повідомив заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.

Ракетний удар по Одесі 23 липня 2023 року

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня 2023 року росіяни атакували Одесу ракетами з авіації та ракетоносіїв. Дев'ять ворожих цілей вдалося збити, однак не обійшлося й без влучень.

Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень чимало пам'яток архітектрури в історичному центрі міста, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор. Загалом зафіксували руйнування майже трьох десятків будинків.