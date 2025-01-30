В Одессе завершили реконструкцию разрушенного после ракетного удара дома на улице Канатной

Дом на улице Канатной, который восстановили после обстрела. Фото: Одесский городской совет

В Одессе восстановили многоквартирный жилой дом, который получил повреждения из-за российской атаки. Речь идет о здании на улице Канатной.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Восстановление дома

Здание, которое реконструировали, было повреждено во время ракетного удара по Одессе 20 июля 2023 года. Заказчиком работ по восстановлению этого объекта выступил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

Работы по восстановлению поврежденного дома на Канатной. Фото: Одесский городской совет

"Выполнили работы по восстановлению кровли, фасада, потолка, укреплению оконных проемов, а также установке системы молниезащиты", — сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Артем Захаров.

Ракетный удар по Одессе 23 июля 2023 года

Напомним, в ночь на 23 июля 2023 года россияне атаковали Одессу ракетами с авиации и ракетоносителей. Девять вражеских целей удалось сбить, однако не обошлось и без попаданий.

В результате обстрела получили повреждения немало памятников архитектруры в историческом центре города, в частности Спасо-Преображенский кафедральный собор. В общей сложности зафиксировали разрушение почти трех десятков домов.