Атака Одещини: ще 10 людей постраждали в області

Надання допомоги постраждалим. Фото: ДСНС в Одеській області

В результаті нічної атаки Одеської області постраждали також мешканці Білгород-Дністровського району. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки та ще 10 людей травмовано.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Агресор вночі атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей. На місці події працюють всі відповідні служби.

"Вчергове наголошую, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Маю сподівання, що всі це розуміють. Щирі співчуття сімʼям, близьким загиблих. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких",— наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначимо, вночі ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-136/131". Силами протиповітряної оборони всі БПЛА знищено. Уламки одного із дронів влучили у квартиру 9-поверхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

На жаль, є жертви серед цивільного населення: троє загиблих, ще 26 постраждало, з них 3 дітей. Всім надано медичну допомогу, 3 залишаються у важкому стані.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Одесу ворог використав дрони (8 шт) та ракети (2 шт). ЗСУ вдалось збити усі ворожі цілі.