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Нічна атака по Одесі: скільки дронів та ракет збили ЗСУ

10 червня 2023 08:29
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вночі атакували Одесу дронами та ракетами
Наслідки нічного обстрілу Одеси. Фото: Ок "Південь"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч на 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені. 

Про це повідомляє голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук

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Під час нічної атаки на Одесу ворог використав дрони (8 шт.) та ракети (2 шт.). ЗСУ вдалось збити усі ворожі цілі. 

Однак уламки одного збитого дрона впали у багатоповерхівку та пошкодили кілька будівель поблизу. Внаслідок цього загинуло 3 людей, ще 26 отримали поранення. 

"Уламки збитого "шахеда" потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло 3 людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, Братчук також додав, що в Одеській області одна ракета влучила в узбережжя. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що через катастрофу на Каховській ГЕС, яка спричинила затоплення населених пунктів, водойми у кількох регіонах вважаються небезпечними. Течія принесла побутове й органічне сміття і до берега моря в Одесі. Внаслідок цього змінився склад морської води.

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