Росіяни вночі атакували Одесу дронами та ракетами

Наслідки нічного обстрілу Одеси. Фото: Ок "Південь"

У ніч на 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені.

Про це повідомляє голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Під час нічної атаки на Одесу ворог використав дрони (8 шт.) та ракети (2 шт.). ЗСУ вдалось збити усі ворожі цілі.

Однак уламки одного збитого дрона впали у багатоповерхівку та пошкодили кілька будівель поблизу. Внаслідок цього загинуло 3 людей, ще 26 отримали поранення.

"Уламки збитого "шахеда" потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло 3 людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Братчук також додав, що в Одеській області одна ракета влучила в узбережжя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через катастрофу на Каховській ГЕС, яка спричинила затоплення населених пунктів, водойми у кількох регіонах вважаються небезпечними. Течія принесла побутове й органічне сміття і до берега моря в Одесі. Внаслідок цього змінився склад морської води.