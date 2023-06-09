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В Одесі відбувся турнір з плавання: хто переміг

9 червня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відбувся турнір з плавання: хто переміг
Турнір з плавання. Фото: НОК в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбувся дев'ятий юнацький турнір з плавання, який був присвячений пам'яті визначного тренера України Георгія Сорочинського. Змагання, що проходили у басейні "Динамо", зібрали 147 спортсменів з Одеси (СДЮСШОР "Динамо", СК Форма, СК "Академія спорту"), Кривого Рогу та Дніпра.

Про це повідомляє НОК в Одеській області. 

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Учасники турніру, які змагалися у різних дисциплінах, були відзначені кубками, медалями та грамотами від Одеської обласної організації ФСТ "Динамо". Переможці також отримали подарунки від олімпійських спортсменів. Призи були вручені переможцям у дистанції 100 метрів вільним стилем. Це були велика енциклопедія "Спортивне плавання. Шлях до успіху" та кепка олімпійської збірної України. Варто зазначити, що саме дистанція 100 метрів вільним стилем була особливою для Георгія Сорочинського як тренера.

Вручення призів плавцям. Фото: НОК в Одеській області
Вручення призів плавцям. Фото: НОК в Одеській області

На дистанції 100 метрів вільним стилем перемогли Софія Голованова (2009; 1.01,76) та Алєксєй Іванов (2007; 56,26), які виявились найкращими серед своїх спортивних колег.

Турнір з плавання. Фото: НОК в Одеській області

Нагадаємо, 12 видатних спортсменів з Одеської області виступатимуть в складі офіційної делегації національної збірної команди України на ІІІ Європейських іграх-2023. Змагання відбудуться в період з 21 червня по 2 липня 2023 року в Кракові-Малопольській області Польщі.

Також ми писали, що на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги, одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті), гравці з Одеси виявились сильнішими.

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