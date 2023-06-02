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Стало відомо, хто представить Одеську область на ІІІ Європейських іграх

2 червня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, хто представить Одеську область на ІІІ Європейських іграх
Збірна України на минулих Європейських іграх. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

12 видатних спортсменів з Одеської області виступатимуть в складі офіційної делегації національної збірної команди України на ІІІ Європейських іграх-2023. Змагання відбудуться в період з 21 червня по 2 липня 2023 року в Кракові-Малопольській області Польщі.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Одеська область буде представлена на цих престижних спортивних змаганнях найталановитішими спортсменами, які вже заслужили визнання своїми досягненнями. Всього 12 відомих спортсменів з Одещини змагатимуться в різних види спорту, представляючи Україну:

  • Юрій Захарєєв (бокс)
  • Аніта Серьогіна (карате)
  • Анжеліка Терлюга (карате)
  • Шепелєв Владислав (легка атлетика)
  • Микола Мільчев (стрільба стендова)
  • Ірина Маловічко (стрільба стендова)
  • Вікторія Науменко (стрільба стендова)
  • Ігор Любченко (таїландський бокс Муей Тай)
  • Рената Подолян (тхеквондо ВТФ)
  • Андрій Ягодка (фехтування)
  • Аліна Комащук (фехтування)
  • Олена Кравацька (фехтування)

Варто відзначити, що Європейські ігри є одним з найпрестижніших спортивних заходів у Європі. У цих змаганнях візьмуть участь понад 7 300 спортсменів з 48 країн, які протягом 12 днів змагатимуться за 253 комплекти медалей в широкому спектрі видів спорту, включаючи артистичне плавання, веслування, стрибки у воду, фехтування, бокс, стрільбу, тхеквондо, дзюдо, велоспорт, теніс, баскетбол 3х3 та багато інших.

Нагадаємо, на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги, одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті), гравці з Одеси виявились сильнішими.

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