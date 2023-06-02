Стало відомо, хто представить Одеську область на ІІІ Європейських іграх

Збірна України на минулих Європейських іграх. Фото: google

12 видатних спортсменів з Одеської області виступатимуть в складі офіційної делегації національної збірної команди України на ІІІ Європейських іграх-2023. Змагання відбудуться в період з 21 червня по 2 липня 2023 року в Кракові-Малопольській області Польщі.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Одеська область буде представлена на цих престижних спортивних змаганнях найталановитішими спортсменами, які вже заслужили визнання своїми досягненнями. Всього 12 відомих спортсменів з Одещини змагатимуться в різних види спорту, представляючи Україну:

Юрій Захарєєв (бокс)

Аніта Серьогіна (карате)

Анжеліка Терлюга (карате)

Шепелєв Владислав (легка атлетика)

Микола Мільчев (стрільба стендова)

Ірина Маловічко (стрільба стендова)

Вікторія Науменко (стрільба стендова)

Ігор Любченко (таїландський бокс Муей Тай)

Рената Подолян (тхеквондо ВТФ)

Андрій Ягодка (фехтування)

Аліна Комащук (фехтування)

Олена Кравацька (фехтування)

Варто відзначити, що Європейські ігри є одним з найпрестижніших спортивних заходів у Європі. У цих змаганнях візьмуть участь понад 7 300 спортсменів з 48 країн, які протягом 12 днів змагатимуться за 253 комплекти медалей в широкому спектрі видів спорту, включаючи артистичне плавання, веслування, стрибки у воду, фехтування, бокс, стрільбу, тхеквондо, дзюдо, велоспорт, теніс, баскетбол 3х3 та багато інших.

Нагадаємо, на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги, одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті), гравці з Одеси виявились сильнішими.