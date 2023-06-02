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Стало известно, кто представит Одесскую область на ІІІ Европейских играх

2 июня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, кто представит Одесскую область на ІІІ Европейских играх
Сборная Украины на прошедших Европейских играх. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

12 выдающихся спортсменов из Одесской области будут выступать в составе официальной делегации национальной сборной команды Украины на ІІІ Европейских играх-2023. Соревнования состоятся в период с 21 июня по 2 июля 2023 г. в Кракове-Малопольской области Польши.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Одесская область будет представлена на этих престижных спортивных соревнованиях талантливыми спортсменами, которые уже заслужили признание своими достижениями. Всего 12 известных спортсменов из Одесчины будут соревноваться в разных видах спорта, представляя Украину:

  • Юрий Захареев (бокс)
  • Анита Серегина (каратэ)
  • Анжелика Терлюга (карате)
  • Шепелев Владислав (легкая атлетика)
  • Николай Мильчев (стрельба стендовая)
  • Ирина Маловичко (стрельба стендовая)
  • Виктория Науменко (стрельба стендовая)
  • Игорь Любченко (таиландский бокс Муэй Тай)
  • Рената Подолян (тхэквондо ПТФ)
  • Андрей Ягодка (фехтование)
  • Алина Комащук (фехтование)
  • Елена Кровацкая (фехтование)

Следует отметить, что Европейские игры являются одним из самых престижных спортивных мероприятий в Европе. В этих соревнованиях примут участие более 7 300 спортсменов из 48 стран, которые в течение 12 дней будут соревноваться за 253 комплекта медалей в широком спектре видов спорта, включая артистическое плавание, гребли, прыжки в воду, фехтование, бокс, стрельбу, тхэквондо, дзюдо, теннис, баскетбол 3х3 и многие другие.

Напомним, на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.

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