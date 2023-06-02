Стало известно, кто представит Одесскую область на ІІІ Европейских играх

Сборная Украины на прошедших Европейских играх. Фото: google

12 выдающихся спортсменов из Одесской области будут выступать в составе официальной делегации национальной сборной команды Украины на ІІІ Европейских играх-2023. Соревнования состоятся в период с 21 июня по 2 июля 2023 г. в Кракове-Малопольской области Польши.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Одесская область будет представлена на этих престижных спортивных соревнованиях талантливыми спортсменами, которые уже заслужили признание своими достижениями. Всего 12 известных спортсменов из Одесчины будут соревноваться в разных видах спорта, представляя Украину:

Юрий Захареев (бокс)

Анита Серегина (каратэ)

Анжелика Терлюга (карате)

Шепелев Владислав (легкая атлетика)

Николай Мильчев (стрельба стендовая)

Ирина Маловичко (стрельба стендовая)

Виктория Науменко (стрельба стендовая)

Игорь Любченко (таиландский бокс Муэй Тай)

Рената Подолян (тхэквондо ПТФ)

Андрей Ягодка (фехтование)

Алина Комащук (фехтование)

Елена Кровацкая (фехтование)

Следует отметить, что Европейские игры являются одним из самых престижных спортивных мероприятий в Европе. В этих соревнованиях примут участие более 7 300 спортсменов из 48 стран, которые в течение 12 дней будут соревноваться за 253 комплекта медалей в широком спектре видов спорта, включая артистическое плавание, гребли, прыжки в воду, фехтование, бокс, стрельбу, тхэквондо, дзюдо, теннис, баскетбол 3х3 и многие другие.

Напомним, на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.