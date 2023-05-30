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Одеська гандбольна команда здобула срібло на Чемпіонаті Суперліги

30 травня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська гандбольна команда здобула срібло на Чемпіонаті Суперліги
Чемпіонат Суперліги з гандболу. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги, одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті), гравці з Одеси виявились сильнішими.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Це безсумнівно найяскравіший результат в історії одеського гандболу, оскільки раніше команда двічі ставала бронзовим призером. У цьому сезоні спортсменам вдалось здобути срібло.

Одеська гандбольна команда. Фото: Одеська міська рада
Одеська гандбольна команда. Фото: Одеська міська рада

Склад команди включає: Єгора Бабіна, Євгена Чуприну, Андрія Виползова, Євгена Марченка, Віталія Мазура, Віктора Цитряка, Романа Дендеберю, Олександра Ковальчука, Андрія Резніка, Дениса Саваріна, Антона Петращака, Марата Салдєєва, Віктора Маломана, Олександра Южбабенка, Степана Николюка, Вадима Леонтьєва та Вадима Поліщука.

На посаді тренерів команди працюють Микола Плюйко та Євген Марченко, які зуміли сформувати команду, здатну досягати гарного результату.

Нагадаємо, одеська спортсменка Рената Подолян, яка здобула право виступити на чемпіонаті світу з тхеквондо у Баку, буде змушена пропустити змагання. Зараз дівчина перебуває у складі збірної України в Італії, де готується до своїх міжнародних виступів. Однак, заборона українським національним командам змагатися з представниками Росії та Білорусі перешкоджає їй взяти участь у чемпіонаті світу.

Також у Каунасі, Литовській Республіці, з 13 по 14 травня відбулися змагання на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. В них взяли участь 178 спортсменів із 16 країн Європи, включаючи й представника з Одеси.

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