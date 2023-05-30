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Одесская гандбольная команда завоевала серебро на Чемпионате Суперлиги

30 мая 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская гандбольная команда завоевала серебро на Чемпионате Суперлиги
Чемпионат Суперлиги по гандболу. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Это несомненно яркий результат в истории одесского гандбола, поскольку ранее команда дважды становилась бронзовым призером. В этом сезоне спортсменам удалось завоевать серебро.

Одесская команда. Фото: Одесский городской совет
Одесская команда. Фото: Одесский городской совет

Состав команды включает: Егора Бабина, Евгения Чуприна, Андрея Выползова, Евгения Марченко, Виталия Мазура, Виктора Цитряка, Романа Дендеберю, Александра Ковальчука, Андрея Резника, Дениса Саварина, Антона Петращака, Марата Салдебана, Александра Малпа, Виктора Леонтьева и Вадима Полищука.

В должности тренеров команды работают Николай Плюйко и Евгений Марченко, сумевшие сформировать команду, способную достигать хорошего результата.

Напомним, одесская спортсменка Рената Подолян, получившая право выступить на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, будет вынуждена пропустить соревнование. В настоящее время девушка находится в составе сборной Украины в Италии, где готовится к своим международным выступлениям. Однако запрет украинским национальным командам соревноваться с представителями России и Беларуси препятствует ей принять участие в чемпионате мира.

Также в Каунасе, Литовской Республике с 13 по 14 мая состоялись соревнования на Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В них приняли участие 178 спортсменов из 16 стран Европы, включая представителя из Одессы.

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