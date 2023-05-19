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Одеська спортсменка пропустить чемпіонат світу: в чому причина

19 травня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська спортсменка пропустить чемпіонат світу: в чому причина
Змагання з Тхеквондо. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська спортсменка Рената Подолян, яка здобула право виступити на чемпіонаті світу з тхеквондо у Баку, буде змушена пропустити змагання. Зараз дівчина перебуває у складі збірної України в Італії, де готується до своїх міжнародних виступів. Однак, заборона українським національним командам змагатися з представниками Росії та Білорусії перешкоджає їй взяти участь у чемпіонаті світу.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

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Чемпіонат світу з тхеквондо в Баку є одним з турнірів, які призначені для нарахування рейтингових очок. Топ-5 тхеквондистів у кожній ваговій категорії, які змагатимуться на цьому турнірі, отримають кваліфікацію на Олімпіаду-2024. Решта учасників буде визначено на кваліфікаційних турнірах перед Іграми у Парижі.

"Там вже заявлені росіяни та білоруси. Спочатку в заявці була така графа, як "Not National" тобто немає національності, так хитромудро вони зробили. Адміністратор сайту якийсь вже за своєю вимогою може заповнити цей список. Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок", — зазначив віцепрезидент федерації тхеквондо України Сергій Васильченко. 

Відбір на Олімпіаду

На жаль, заборона участі українських спортсменів на чемпіонаті світу обмежує їх шанси на збільшення свого рейтингу та кваліфікацію на Олімпіаду. Однак, відбір на Олімпійські ігри вже розпочався в інших видах спорту, і представники Одеської області, такі як шаблісти Олена Кравацька, Аліна Комащук і Андрій Ягодка, активно беруть участь у цьому процесі. Ірина Маловічко, майстер спорту України зі стендової стрільби, вже здобула олімпійську ліцензію. Інші спортсмени Одеської області також сподіваються представляти Україну на Олімпійських іграх, і їхній відбір ще передбачений у майбутньому.

Нагадаємо, станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть сім спортсменів. Попередньо вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, сім із яких олімпійські.

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