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Одещину на Європейських іграх-2023 представлятимуть 7 спортсменів

23 квітня 2023 16:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одещину на Європейських іграх-2023 представлятимуть 7 спортсменів
Спортсмени з Одеської області. Фото: Відділення НОК України в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть 7 спортсменів. Попередньо, вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, 7 з яких олімпійські.

Про це повідомляє відділення НОК України в Одеській області.

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Зі стендової стрільби Одеську область представлятиме Вікторія Науменко. 

Представники єдиноборств:Ігор Любченко, Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна, Рената Подолян.

Крім того, у змаганнях з боксу в категорії "до 71 кг" за путівку суперничають два спортсмени Одеської області: призер молодіжних чемпіонатів Європи та світу, чемпіон України-2023 Максим Молодан і ще один уродженець села Андріївки Білгород-Дністровського району, чемпіон світу-2021 Юрій Захарєєв. Відзначимо, що для боксерів Європейські ігри є прямим відбором на Олімпійські ігри.

Кандидати на участь в Європейських іграх-2023

У фехтуванні після проведення чемпіонату України одеські шаблісти Андрій Ягодка, Олена Кравацька і Аліна Комащук зміцнили свої позиції в національному рейтингу.  Вже незабаром стане відомо, чи представлятимуть вони Одещину на Європейських іграх.

В легкій атлетиці серед претендентів на участь спортсмен із Чорноморська Владислав Шепелєв, який спеціалізується на потрійному стрибку.

Що стосується ігрових видів спорту, то Україна відібралася в жіночих змаганнях з баскетболу 3х3, в обох турнірах з пляжного футболу, тож ми цілком можливо можемо побачити тут і представників та представниць Одеської області.

Що відомо про Європейські ігри-2023 

В програмі ІІІ Європейських ігор, які в Польщі називають "Kraków-Małopolska 2023", 28 видів спорту, 21 з яких олімпійський, причому в деяких з них відбудеться відбір, чи етап відбору, на Олімпійські ігри-2024. Столицею Ігор є місто Краків, де відбудуться змагання з 12 видів спорту, решта змагань відбудеться ще в 10 містах Малопольського воєводства.

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