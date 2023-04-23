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Одесчину на Европейских играх-2023 будут представлять 7 спортсменов

23 апреля 2023 16:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесщину на Европейских играх-2023 будут представлять 7 спортсменов
Спортсмены из Одесской области. Фото: Отделение НОК Украины в Одесской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на 23 апреля на Европейских играх-2023 Одесскую область будут представлять 7 спортсменов. Предварительно они могут быть привлечены в 10 видах спорта, 7 из которых олимпийские.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Одесской области.

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Представители единоборств: Игорь Любченко, Анжелика Терлюга, Анита Серегина, Рената Подолян.

Кроме того, в соревнованиях по боксу в категории "до 71 кг" за путевку соперничают два спортсмена Одесской области: призер молодежных чемпионатов Европы и мира, чемпион Украины-2023 Максим Молодан и еще один уроженец села Андреевки Белгород-Днестровского района, чемпион мира-2021 Юрий Захареев.

Кандидаты на участие в Европейских играх-2023

В фехтовании после проведения чемпионата Украины одесские саблисты Андрей Ягодка, Елена Кровацкая и Алина Комащук укрепили свои позиции в национальном рейтинге. Вскоре станет известно, будут ли они представлять Одесчину на Европейских играх.

В легкой атлетике среди претендентов на участие спортсмен из Черноморска Владислав Шепелев, специализирующийся на тройном прыжке.

Что известно о Европейских играх-2023

В программе III Европейских игр, которые в Польше называют "Kraków-Małopolska 2023", 28 видов спорта, 21 из которых олимпийский, причем у некоторых из них состоится отбор или этап отбора на Олимпийские игры-2024. Столицей игр является город Краков, где состоятся соревнования по 12 видам спорта, остальные соревнования пройдут еще в 10 городах Малопольского воеводства.

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