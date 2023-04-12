Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський юніор здобув бронзову медаль чемпіонату України з боксу arrow

Одеський юніор здобув бронзову медаль чемпіонату України з боксу

12 квітня 2023 20:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський юніор здобув бронзову медаль чемпіонату України з боксу
Перемога одеського боксера на чемпіонаті України. Фото: omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У період з 2 по 9 квітня 2023 року в місті Хмельницький відбувся відбірковий чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 369 спортсменів зі всіх областей України. Одеському боксеру вдалось вибороти призове місце в змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Одеську область представляли спортсмени з Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 8 м. Одеси, зокрема Іван Карпов у ваговій категорії 46 кг та Геннадій Дмитренко у ваговій категорії 63 кг.

Геннадій Дмитренко гідно представив Одесу на цих змаганнях, здобувши бронзову медаль. Іван Карпов же посів 5 місце, продемонструвавши високий рівень виступу. Обидва спортсмени виконали норматив кандидата у майстри спорту України, що свідчить про їхню високу професійну підготовку.

Здобутки одеських спортсменів

Нагадаємо, з 4 по 6 квітня в Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання серед юніорів, де Одеська спортсменка Владислава Кочерба стала срібною призеркою. Змагання проводилися з метою формування збірної України для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів. 

Ще вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB