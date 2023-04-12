Одеський юніор здобув бронзову медаль чемпіонату України з боксу

Перемога одеського боксера на чемпіонаті України. Фото: omr.gov.ua

У період з 2 по 9 квітня 2023 року в місті Хмельницький відбувся відбірковий чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 369 спортсменів зі всіх областей України. Одеському боксеру вдалось вибороти призове місце в змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Одеську область представляли спортсмени з Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 8 м. Одеси, зокрема Іван Карпов у ваговій категорії 46 кг та Геннадій Дмитренко у ваговій категорії 63 кг.

Геннадій Дмитренко гідно представив Одесу на цих змаганнях, здобувши бронзову медаль. Іван Карпов же посів 5 місце, продемонструвавши високий рівень виступу. Обидва спортсмени виконали норматив кандидата у майстри спорту України, що свідчить про їхню високу професійну підготовку.

Здобутки одеських спортсменів

Нагадаємо, з 4 по 6 квітня в Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання серед юніорів, де Одеська спортсменка Владислава Кочерба стала срібною призеркою. Змагання проводилися з метою формування збірної України для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів.

Ще вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.