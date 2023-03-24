Одеські фігуристи здобули чотири нагороди на чемпіонаті України

За 10 днів змінювали програму спортсменам

Вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

Вадим Новіков та Анастасія Васильченко вперше стали чемпіонами України серед юніорів, а Олена Хорсуненко та Уляна Каричинська здобули перемогу і срібло відповідно на чемпіонаті серед юнаків та дівчат. До того, як вони виступили на змаганнях, їхня програма не відповідала правилам зі збалансованості, але за 10 днів до старту вони активно працювали над змінами у своїх програмах, включаючи нові елементи та музику. В результаті цієї роботи вони змогли виконати норматив "кандидата в майстри спорту України".

"Фактично за тиждень нам вдалося обидві програми привести в нормальний вигляд і підготуватися до змагань. Безумовно, якби спортсменка весь час від початку війни в Україні знаходилася вдома, в рідній Одесі, вона змогла б показати ще кращий рівень катання. Але, на жаль, доводиться миритися з тими умовами, в яких зараз наша країна і наші діти", — зазначила тренерка СДЮШОР "Крижинка" Олена Воропаєва.

Зазначимо, 8-9 квітня в Богуславі запланований головний національний старт — чемпіонат України. Одеські спортсмени зможуть вчергове продемонструвати свій професіоналізм.

Успіхи одеських спортсменів

Наприкінці лютого у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.

Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.

Крім того, дівчата з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі. 17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.