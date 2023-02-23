Одеські спортсмени вибороли 4 медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики

Легкоатлети вибороли по дві золоті та бронзові медалі

Спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

Переможцем у потрійному стрибку з особистим рекордом для залів став 22-річний Владислав Шепелєв, який збільшив свій попередній рекорд на 22 см і показав результат 16 м 18 см у п’ятій спробі. Це його перша перемога в закритих приміщеннях на чемпіонаті України.

19-річний Нікіта Стаднюк також завоював медаль з особистим рекордом для закритих приміщень, стрибнувши на 7 м 16 см. Останній стрибок допоміг йому перемогти Володимира Дубину з Києва на 5 см, якому він поступився на Кубку України.

Володимир Кілко, ровесник Нікіти, став бронзовим призером на дистанції 60 м з/б з результатом 8,35 секунди. На завоювання бронзи йому не вистачило лише 0,1 секунди, але він встановив особистий рекорд 8,30 секунди на попередньому забігу.

Наступні старти

В зимовому сезоні заплановані ще три чемпіонати України: 24-26 лютого — зимовий чемпіонат України з метань у всіх категоріях і чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (2008-2009 рр.н.), 3-5 березня — чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з багатоборства (2010-2011 рр.н.).

Нагадаємо, спортсмени Одеської області перемагають у різних видах спорту. Атлети, баскетболісти, плавці за минулий тиждень вибороли з десяток медалей.