Одесские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Украины по легкой атлетике

Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали
Спортсмены Одесской области завоевали 4 медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.
Об этом сообщает НОК в Одесской области.
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Победителем в тройном прыжке с личным рекордом для залов стал 22-летний Владислав Шепелев, увеличивший свой предыдущий рекорд на 22 см и показавший результат 16 м 18 см в пятой попытке. Это его первая победа в закрытых помещениях на чемпионате Украины.
19-летний Никита Стаднюк также завоевал медаль с личным рекордом для закрытых помещений, прыгнув на 7 м 16 см. Последний скачок помог ему победить Владимира Дубину из Киева на 5 см, которрму он уступил на Кубке Украины.
Владимир Килко, ровесник Никиты, стал бронзовым призером на дистанции 60 м ж/б с результатом 8,35 секунды. На завоевание бронзы ему не хватило всего 0,1 секунды, но установил личный рекорд 8,30 секунды на предварительном забеге.
Следующие старты
В зимнем сезоне запланированы еще три чемпионата Украины: 24-26 февраля — зимний чемпионат Украины по метаниям во всех категориях и чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2008-2009 гг.р.), 3-5 марта — чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР по многоборью (2010-2011 гг.р.).
Напомним, спортсмены Одесской области побеждают в разных видах спорта. Атлеты, баскетболисты, пловцы за прошлую неделю завоевали десяток медалей.