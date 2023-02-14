Одеські спортсмени здобули перемоги у різних видах спорту

Перемоги здобули у різних видах спорту

Попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на міжнародних спортивних аренах. За минулий вікенд вихованці з Одещини здобули декілька важливих перемог.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Перемога в боксі

Юрій Захарєєв переміг на міжнародному турнірі Bocskai Memorial Tournament. Він проходив в угорському Дебрецені. Юрій впевнено переміг у ваговій категорії до 71 кг та був визнаний організаторами найкращим боксером змагань.

Здобутки в хокеї

Вихованці одеської школи хокею з команди "Морські вовки", у складі збірної команди Ukraine team select, представляють нашу країну на міжнародних змаганнях з хокею у канадському Квебеку. Юніори здобули свою першу перемогу в грі з командою з Бостона — рахунок 3:1.

Представлятимуть Україну в Європі

Василь Михайлов та Семен Радулов стали переможцями відбіркового турніру з вільної боротьби, який проходив у Києві. Обидва спортсмени захищатимуть честь України на чемпіонаті Європи.

Бронза з настільного тенісу

Вдало проявила себе й жіноча команда з настільного тенісу. Спортсменки здобули бронзові медалі у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України серед мінікадетів.

"Пишаємось нашими спортсменами! Хлопці та дівчата, ви — наша гордість. Кожен з вас, без перебільшення, вписує нову сторінку в спортивну історію Одещини! Ваші здобутки — це приклад тяжкої наполегливої праці та незламної жаги до перемоги. Бажаю і надалі підкорення нових спортивних вершин!" — зазначив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, одеський яхтсмен Святослав Мадоніч завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. Спортсмен став переможцем юнацької міжнародної регати XV Trofeo Euromarina в класі "Оптиміст" в іспанському місті Торрев'єха.