Одеські спортсмени здобули перемоги у різних видах спорту

Призовий вікенд: одеські спортсмени підкорюють п'єдестал
Попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на міжнародних спортивних аренах. За минулий вікенд вихованці з Одещини здобули декілька важливих перемог.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
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Перемога в боксі
Юрій Захарєєв переміг на міжнародному турнірі Bocskai Memorial Tournament. Він проходив в угорському Дебрецені. Юрій впевнено переміг у ваговій категорії до 71 кг та був визнаний організаторами найкращим боксером змагань.
Здобутки в хокеї
Вихованці одеської школи хокею з команди "Морські вовки", у складі збірної команди Ukraine team select, представляють нашу країну на міжнародних змаганнях з хокею у канадському Квебеку. Юніори здобули свою першу перемогу в грі з командою з Бостона — рахунок 3:1.
Представлятимуть Україну в Європі
Василь Михайлов та Семен Радулов стали переможцями відбіркового турніру з вільної боротьби, який проходив у Києві. Обидва спортсмени захищатимуть честь України на чемпіонаті Європи.
Бронза з настільного тенісу
Вдало проявила себе й жіноча команда з настільного тенісу. Спортсменки здобули бронзові медалі у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України серед мінікадетів.
"Пишаємось нашими спортсменами! Хлопці та дівчата, ви — наша гордість. Кожен з вас, без перебільшення, вписує нову сторінку в спортивну історію Одещини! Ваші здобутки — це приклад тяжкої наполегливої праці та незламної жаги до перемоги. Бажаю і надалі підкорення нових спортивних вершин!" — зазначив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
Нагадаємо, одеський яхтсмен Святослав Мадоніч завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. Спортсмен став переможцем юнацької міжнародної регати XV Trofeo Euromarina в класі "Оптиміст" в іспанському місті Торрев'єха.