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Призовий вікенд: одеські спортсмени підкорюють п'єдестал

14 лютого 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські спортсмени здобули перемоги у різних видах спорту
Перемоги здобули у різних видах спорту
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на міжнародних спортивних аренах. За минулий вікенд вихованці з Одещини здобули декілька важливих перемог.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Перемога в боксі

бокс

Юрій Захарєєв переміг на міжнародному турнірі Bocskai Memorial Tournament. Він проходив в угорському Дебрецені. Юрій впевнено переміг у ваговій категорії до 71 кг та був визнаний організаторами найкращим боксером змагань. 

Здобутки в хокеї

бокс

Вихованці одеської школи хокею з команди "Морські вовки", у складі збірної команди Ukraine team select, представляють нашу країну на міжнародних змаганнях з хокею у канадському Квебеку. Юніори здобули свою першу перемогу в грі з командою з Бостона — рахунок 3:1.

Представлятимуть Україну в Європі

Василь Михайлов та Семен Радулов стали переможцями відбіркового турніру з вільної боротьби, який проходив у Києві. Обидва спортсмени захищатимуть честь України на чемпіонаті Європи. 

Бронза з настільного тенісу

тенис

Вдало проявила себе й жіноча команда з настільного тенісу. Спортсменки здобули бронзові медалі у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України серед мінікадетів.

"Пишаємось нашими спортсменами! Хлопці та дівчата, ви наша гордість. Кожен з вас, без перебільшення, вписує нову сторінку в спортивну історію Одещини! Ваші здобутки це приклад тяжкої наполегливої праці та незламної жаги до перемоги. Бажаю і надалі підкорення нових спортивних вершин!" — зазначив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, одеський яхтсмен Святослав Мадоніч завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. Спортсмен став переможцем юнацької міжнародної регати XV Trofeo Euromarina в класі "Оптиміст" в іспанському місті Торрев'єха. 

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