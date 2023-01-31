Одеська спортсменка привезла бронзу з престижного турніру з карате
Одеська спортсменка Юлія Палашевська завоювала "бронзу" турніру Прем'єр-ліги з карате, який відбувався в Каїрі. Дівчина вперше в кар’єрі піднялася на п’єдестал одного з найпрестижніших змагань.
Про це повідомили в представництві української федерації карате в Одесі.
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Спортсменка завоювала третє місце в категорії "до 50 кг". Вона здобула перемогу у поєдинку над Нахам Яссер, яка представляла Єгипет, з рахунком 1:0.
"Юлія стала четвертою в історії одеського карате, хто зумів цього досягнути (подіуму ПЛ). До цього це зробили: Анжеліка Терлюга (тренери — Денис Морозов, Володимир Зарецький) — 24 подіуми (13-5-6), Аніта Серьогіна — 13 (6-2-5) і Анастасія Степашко (тренер — Ігор Негатуров — 6 (1-3-2)", — розповіли в федерації.
Спортсмени Одеської області завоювали 6 медалей молодіжного чемпіонату України зі спортивної боротьби. Змагання проходили в Ужгороді.
Досягнення одеських спортсменів
Одесит Юрій Драгонер здобув "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу. Цьогоріч спортивний турнір відбувався у Франції.
Одеський борець греко-римського стилю, уродженець Ізмаїльського району, завоював "срібло" на міжнародному турнірі на міжнародному турнірі "Гран-прі Анрі Даглена", який проходив у французькій Ніцці. Перемогу здобув спортсмен з бойовим прізвищем — В’ячеслав Байрактар в категорії "до 55 кг".
А от фігуристи Марк Куліш і Анастасія Васильченко візьмуть участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання відбудуться 21-28 січня в регіоні Італії — Фріулі-Венеція-Джулія.