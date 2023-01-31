Одесская спортсменка привезла бронзу с престижного турнира по карате
Одесская спортсменка Юлия Палашевская завоевала "бронзу" турнира Премьер-лиги по карате, проходившему в Каире. Девушка впервые в карьере поднялась на пьедестал одного из самых престижных состязаний.
Об этом сообщили в представительстве украинской федерации карате в Одессе.
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Спортсменка завоевала третье место в категории "до 50 кг". Она одержала победу в поединке над представлявшей Египет Нахам Яссер со счетом 1:0.
"Юлия стала четвертой в истории одесского каратэ, кто сумел этого достичь (подиума ВЛ). До этого это сделали: Анжелика Терлюга (тренеры — Денис Морозов, Владимир Зарецкий) — 24 подиума (13-5-6), Анита Серегина — 13 ( 6-2-5) и Анастасия Степашко (тренер — Игорь Негатуров — 6 (1-3-2)" , — рассказали в федерации.
Спортсмены Одесской области завоевали 6 медалей молодежного чемпионата Украины по спортивной борьбе. Соревнования проходили в Ужгороде.
Достижение одесских спортсменов
Одессит Юрий Драгонер завоевал "золото" чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. В этом году спортивный турнир проходил во Франции.
Одесский борец греко-римского стиля, уроженец Измаильского района, завоевал "серебро" на международном турнире на международном турнире "Гран-при Анри Даглена", проходившем во французской Ницце. Победу одержал спортсмен с боевой фамилией — Вячеслав Байрактар в категории "до 55 кг".
А вот фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования состоятся 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.