Одесская спортсменка привезла бронзу с престижного турнира по карате

В истории каратэ таких результатов достигали четыре раза

Одесская спортсменка Юлия Палашевская завоевала "бронзу" турнира Премьер-лиги по карате, проходившему в Каире. Девушка впервые в карьере поднялась на пьедестал одного из самых престижных состязаний.

Об этом сообщили в представительстве украинской федерации карате в Одессе.

Спортсменка завоевала третье место в категории "до 50 кг". Она одержала победу в поединке над представлявшей Египет Нахам Яссер со счетом 1:0.

"Юлия стала четвертой в истории одесского каратэ, кто сумел этого достичь (подиума ВЛ). До этого это сделали: Анжелика Терлюга (тренеры — Денис Морозов, Владимир Зарецкий) — 24 подиума (13-5-6), Анита Серегина — 13 ( 6-2-5) и Анастасия Степашко (тренер — Игорь Негатуров — 6 (1-3-2)" , — рассказали в федерации.

Спортсмены Одесской области завоевали 6 медалей молодежного чемпионата Украины по спортивной борьбе. Соревнования проходили в Ужгороде.

Достижение одесских спортсменов

Одессит Юрий Драгонер завоевал "золото" чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. В этом году спортивный турнир проходил во Франции.

Одесский борец греко-римского стиля, уроженец Измаильского района, завоевал "серебро" на международном турнире на международном турнире "Гран-при Анри Даглена", проходившем во французской Ницце. Победу одержал спортсмен с боевой фамилией — Вячеслав Байрактар в категории "до 55 кг".

А вот фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования состоятся 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.