Одесские спортсмены одержали победы в разных видах спорта

Победы одержали в разных видах спорта

Несмотря на войну, спортсмены продолжают прославлять Украину на международных спортивных аренах. За прошедший уикенд воспитанники из Одесчины одержали несколько важных побед.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Победа в боксе

Юрий Захареев победил на международном турнире Bocskai Memorial Tournament. Он проходил в венгерском Дебрецене. Юрий уверенно победил в весовой категории до 71 кг и был признан организаторами лучшим боксером соревнований.

Достижения в хоккее

Воспитанники одесской школы хоккея из команды "Морские волки", в составе сборной команды Ukraine team select, представляют нашу страну на международных соревнованиях по хоккею в канадском Квебеке. Юниоры одержали первую победу в игре с командой из Бостона — счет 3:1.

Будут представлять Украину в Европе

Василий Михайлов и Семен Радулов стали победителями отборочного турнира по вольной борьбе, который проходил в Киеве. Оба спортсмена будут защищать честь Украины на чемпионате Европы.

Бронза по настольному теннису

Удачно проявила себя и женская команда по настольному теннису. Спортсменки завоевали бронзовые медали в общекомандном зачете на чемпионате Украины среди мини кадетов.

"Гордимся нашими спортсменами! Ребята, вы — наша гордость. Каждый из вас, без преувеличения, вписывает новую страницу в спортивную историю Одесчины! Ваши достижения – это пример тяжелого упорного труда и несокрушимой жажды к победе. Желаю и в дальнейшем покорения новых спортивных вершин!" — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Напомним, одесский яхтсмен Святослав Мадонич завоевал вторую высшую международную награду в этом году. Спортсмен стал победителем юношеской международной регаты XV Trofeo Euromarina в классе "Оптимист" в испанском городе Торревьеха.