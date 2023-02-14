Одесские спортсмены одержали победы в разных видах спорта

Призовой уикенд: одесские спортсмены покоряют пьедестал
Несмотря на войну, спортсмены продолжают прославлять Украину на международных спортивных аренах. За прошедший уикенд воспитанники из Одесчины одержали несколько важных побед.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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Победа в боксе
Юрий Захареев победил на международном турнире Bocskai Memorial Tournament. Он проходил в венгерском Дебрецене. Юрий уверенно победил в весовой категории до 71 кг и был признан организаторами лучшим боксером соревнований.
Достижения в хоккее
Воспитанники одесской школы хоккея из команды "Морские волки", в составе сборной команды Ukraine team select, представляют нашу страну на международных соревнованиях по хоккею в канадском Квебеке. Юниоры одержали первую победу в игре с командой из Бостона — счет 3:1.
Будут представлять Украину в Европе
Василий Михайлов и Семен Радулов стали победителями отборочного турнира по вольной борьбе, который проходил в Киеве. Оба спортсмена будут защищать честь Украины на чемпионате Европы.
Бронза по настольному теннису
Удачно проявила себя и женская команда по настольному теннису. Спортсменки завоевали бронзовые медали в общекомандном зачете на чемпионате Украины среди мини кадетов.
"Гордимся нашими спортсменами! Ребята, вы — наша гордость. Каждый из вас, без преувеличения, вписывает новую страницу в спортивную историю Одесчины! Ваши достижения – это пример тяжелого упорного труда и несокрушимой жажды к победе. Желаю и в дальнейшем покорения новых спортивных вершин!" — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Напомним, одесский яхтсмен Святослав Мадонич завоевал вторую высшую международную награду в этом году. Спортсмен стал победителем юношеской международной регаты XV Trofeo Euromarina в классе "Оптимист" в испанском городе Торревьеха.