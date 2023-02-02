Одеський яхтсмен став переможцем юнацької міжнародної регати

Це вже друга міжнародна нагорода спортсмена

Одеський яхтсмен Святослав Мадоніч завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. Спортсмен став переможцем юнацької міжнародної регати XV Trofeo Euromarina в класі "Оптиміст" в іспанському місті Торрев'єха.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

Всього в змаганнях взяли участь 423 спортсмени із 24 країн світу. 15-річний Святослав Мадоніч посів перше місце за підсумком 10 гонок.

"Гонки проходили в різних і складних погодних умовах і завдяки стабільності, Святослав, бувши на другому місті після дев’яти гонок, а в останній фінішував другим і став переможцем з перевагою у 27 балів перед іспанцем Хуаном Домінго Себаманесом", — йдеться в повідомленні.

Це вже друга вища нагорода для одеського вітрильного спорту в цьому році. Точніше, нагорода була за досягнення 2022-му, а вручена вже в цьому році.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, одеська спортсменка Юлія Палашевська завоювала "бронзу" турніру Прем'єр-ліги з карате, який відбувався в Каїрі. Дівчина вперше в кар’єрі піднялася на п’єдестал одного з найпрестижніших змагань.

Одесит Юрій Драгонер здобув "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу. Цьогоріч спортивний турнір відбувся у Франції.

Одеський борець греко-римського стилю, уродженець Ізмаїльського району, завоював "срібло" на міжнародному турнірі на міжнародному турнірі "Гран-прі Анрі Даглена", який проходив у французькій Ніцці. Перемогу здобув спортсмен з бойовим прізвищем — В’ячеслав Байрактар в категорії "до 55 кг".

А от фігуристи Марк Куліш та Анастасія Васильченко взяли участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання тривали 21-28 січня в регіоні Італії — Фріулі-Венеція-Джулія.