Одесский яхтсмен стал победителем юношеской международной регаты

Это уже вторая международная награда спортсмена

Одесский яхтсмен Святослав Мадонич завоевал вторую высшую международную награду в этом году. Спортсмен стал победителем юношеской международной регаты XV Trofeo Euromarina в классе "Оптимист" в испанском городе Торревьеха.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 423 спортсмена из 24 стран мира. 15-летний Святослав Мадонич занял первое место по итогу 10 гонок.

"Гонки проходили в разных и сложных погодных условиях и благодаря стабильности, Святослав, будучи на втором городе после девяти гонок, а в последний финишировал вторым и стал победителем с преимуществом в 27 баллов перед испанцем Хуаном Доминго Себаманесом", — говорится в сообщении.

Это уже вторая высшая награда для одесского парусного спорта в этом году. Вернее, награда была за достижение 2022-го, а вручена уже в этом году.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, одесская спортсменка Юлия Палашевская завоевала "бронзу" турнира Премьер-лиги по карате, проходившему в Каире. Девушка впервые в карьере поднялась на пьедестал одного из самых престижных состязаний.

Одессит Юрий Драгонер завоевал "золото" чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. В этом году спортивный турнир прошел во Франции.

Одесский борец греко-римского стиля, уроженец Измаильского района, завоевал "серебро" на международном турнире на международном турнире "Гран-при Анри Даглена", проходившем во французской Ницце. Победу одержал спортсмен с боевой фамилией — Вячеслав Байрактар в категории "до 55 кг".

А вот фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко приняли участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования продолжались 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.