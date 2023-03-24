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Одесские фигуристы получили четыре награды на чемпионате Украины

24 марта 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За 10 дней меняли программу спортсменам
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

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Вадим Новиков и Анастасия Васильченко впервые стали чемпионами Украины среди юниоров, а Елена Хорсуненко и Ульяна Каричинская одержали победу и серебро соответственно на чемпионате среди юношей и девушек. До того, как они выступили на соревнованиях, их программа не соответствовала правилам сбалансированности, но за 10 дней до старта они активно работали над изменениями в своих программах, включая новые элементы и музыку. В результате этой работы они смогли выполнить норматив "кандидата в мастера спорта Украины".

"Фактически за неделю нам удалось обе программы привести в нормальный вид и подготовиться к соревнованиям. Безусловно, если бы спортсменка все время с начала войны в Украине находилась дома, в родной Одессе, она смогла бы показать еще лучший уровень катания. Но, к сожалению, приходится мириться с теми условиями, в которых сейчас наша страна и наши дети", — отметила тренер СДЮШОР "Льдинка" Елена Воропаева.

Отметим, 8-9 апреля в Богуславе запланирован главный национальный старт - чемпионат Украины. Одесские спортсмены смогут в очередной раз продемонстрировать свой профессионализм.

Успехи одесских спортсменов

В конце февраля в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.

Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Кроме того, девушки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе. 17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль – бронзовую, завоевала сборная Одесской области – в произвольной программе в групповых упражнениях.

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