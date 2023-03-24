Одесские фигуристы получили четыре награды на чемпионате Украины

За 10 дней меняли программу спортсменам

Воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Вадим Новиков и Анастасия Васильченко впервые стали чемпионами Украины среди юниоров, а Елена Хорсуненко и Ульяна Каричинская одержали победу и серебро соответственно на чемпионате среди юношей и девушек. До того, как они выступили на соревнованиях, их программа не соответствовала правилам сбалансированности, но за 10 дней до старта они активно работали над изменениями в своих программах, включая новые элементы и музыку. В результате этой работы они смогли выполнить норматив "кандидата в мастера спорта Украины".

"Фактически за неделю нам удалось обе программы привести в нормальный вид и подготовиться к соревнованиям. Безусловно, если бы спортсменка все время с начала войны в Украине находилась дома, в родной Одессе, она смогла бы показать еще лучший уровень катания. Но, к сожалению, приходится мириться с теми условиями, в которых сейчас наша страна и наши дети", — отметила тренер СДЮШОР "Льдинка" Елена Воропаева.

Отметим, 8-9 апреля в Богуславе запланирован главный национальный старт - чемпионат Украины. Одесские спортсмены смогут в очередной раз продемонстрировать свой профессионализм.

Успехи одесских спортсменов

В конце февраля в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.

Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Кроме того, девушки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе. 17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль – бронзовую, завоевала сборная Одесской области – в произвольной программе в групповых упражнениях.