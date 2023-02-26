Спортсменки з Одещини привезли три медалі з чемпіонату з артистичного плавання

Артистичне плавання: одеситки привезли три медалі з чемпіонату в Києві
Одещина знову хизується перемогами. Спортсменки з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі.
Про це повідомляє НОК в Одеській області.
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17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.
Групу підготували тренери Віра Голубова і Світлана Першина. Одеська група у складі Анастасії і Марії Борисових, Єви Гавалко, Ангеліни Зволінської, Олександри Леонідової, Юлії Рерак, Софії Сарухян набрала 75,6333
Деталі перемог
У змаганнях солісток Владислава Кочерба завоювала срібну медаль в технічній програмі, набравши 81,8939 бали, і бронзову в довільній програмі, отримавши за виступ оцінку 86,7000.
Це перші медалі Владислави в соло на "дорослих" чемпіонатах України. В обох категоріях чемпіонкою стала Дар’я Мошинська із Харкова.
Ми писали, спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.
Нагадаємо, спортсмени Одеської області перемагають у різних видах спорту. Атлети, баскетболісти, плавці за минулий тиждень вибороли з десяток медалей.