Спортсменки з Одещини привезли три медалі з чемпіонату з артистичного плавання

Срібло й бронзу привезла одна призерка

Одещина знову хизується перемогами. Спортсменки з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.

Групу підготували тренери Віра Голубова і Світлана Першина. Одеська група у складі Анастасії і Марії Борисових, Єви Гавалко, Ангеліни Зволінської, Олександри Леонідової, Юлії Рерак, Софії Сарухян набрала 75,6333

Деталі перемог

У змаганнях солісток Владислава Кочерба завоювала срібну медаль в технічній програмі, набравши 81,8939 бали, і бронзову в довільній програмі, отримавши за виступ оцінку 86,7000.

Це перші медалі Владислави в соло на "дорослих" чемпіонатах України. В обох категоріях чемпіонкою стала Дар’я Мошинська із Харкова.

Ми писали, спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.

Нагадаємо, спортсмени Одеської області перемагають у різних видах спорту. Атлети, баскетболісти, плавці за минулий тиждень вибороли з десяток медалей.