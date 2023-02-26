Спортсменки из Одесщины привезли три медали по чемпионату по артистическому плаванию

Артистическое плавание: одесситки привезли три медали из чемпионата в Киеве
Одесчина снова кичится победами. Спортсменки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе.
Об этом сообщает НОК в Одесской области.
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17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль — бронзовую, завоевала сборная Одесской области — в произвольной программе в групповых упражнениях.
Группу подготовили тренеры Вера Голубова и Светлана Першина. Одесская группа в составе Анастасии и Марии Борисовых, Евы Гавалко, Ангелины Зволинской, Александры Леонидовой, Юлии Рерак, Софии Сарухян набрала 75,6333
Детали побед
В соревнованиях солисток Владислава Кочерба завоевала серебряную медаль в технической программе, набрав 81,8939 балла, и бронзовую в произвольной программе, получив за выступление отметку 86,7000.
Это первые медали Владиславы в соло на "взрослых" чемпионатах Украины. В обеих категориях чемпионкой стала Дарья Мошинская из Харькова.
Мы писали, с портсмены Одесской области завоевали 4 медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.
Напомним, спортсмены Одесской области побеждают в разных видах спорта. Атлеты, баскетболисты, пловцы за прошлую неделю завоевали десяток медалей.