Одеські шаблісти завоювали золоту та срібну медалі національних змагань

Далі на шляху міжнародні змагання

Відбулися національні змагання з фехтування на шаблях, на яких успішно виступили одеські спортсмени. Всеукраїнський турнір проходив у Києві. Всього взяли участь 28 спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У фіналі змагань досвідчений одеський фехтувальник Андрій Ягодка здолав свого напарника по збірній України Богдана Платонова із Черкас із рахунком 15:11 і здобув перемогу.

На Всеукраїнському юнацькому турнірі у місті Вишневому Анна Суворова стала срібною призеркою. У фіналі 14-річна одеситка поступилася суперниці з Миколаєва Вікторії Коротченко з рахунком 10:15.

Це останній турнір 14-річної одеситки перед чемпіонатом світу серед кадетів і юніорів. Він відбудеться в болгарському Пловдиві з 1 по 9 квітня. У ньому також візьме участь ще одна вихованка Одеської спортшколи — 17-річна Валерія Моренець-Кубанська, яка виступить у змаганнях серед юніорок.

Успіхи одеських спортсменів

Наприкінці лютого у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.

Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.

Крім того, дівчата з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі. 17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.