Одеські шаблісти завоювали золоту та срібну медалі національних змагань
Відбулися національні змагання з фехтування на шаблях, на яких успішно виступили одеські спортсмени. Всеукраїнський турнір проходив у Києві. Всього взяли участь 28 спортсменів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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У фіналі змагань досвідчений одеський фехтувальник Андрій Ягодка здолав свого напарника по збірній України Богдана Платонова із Черкас із рахунком 15:11 і здобув перемогу.
На Всеукраїнському юнацькому турнірі у місті Вишневому Анна Суворова стала срібною призеркою. У фіналі 14-річна одеситка поступилася суперниці з Миколаєва Вікторії Коротченко з рахунком 10:15.
Це останній турнір 14-річної одеситки перед чемпіонатом світу серед кадетів і юніорів. Він відбудеться в болгарському Пловдиві з 1 по 9 квітня. У ньому також візьме участь ще одна вихованка Одеської спортшколи — 17-річна Валерія Моренець-Кубанська, яка виступить у змаганнях серед юніорок.
Успіхи одеських спортсменів
Наприкінці лютого у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.
Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.
Крім того, дівчата з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі. 17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.