Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших
Наприкінці лютого у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
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Одесу у складі збірної України на змаганнях представляли вихованки Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13 17-річна Валерія Моренець-Кубанська та 14-річна Анна Суворова.
"Найвищими досягненнями одеських шаблісток стало потрапляння у топ-10 командних турнірів. Валерія у складі команди посіла 6-е місце серед юніорів, Анна — 10-е місце серед кадетів. Анна Суворова стала другою кандидаткою на участь у чемпіонаті світу", — йдеться у повідомленні.
Підготували спортсменок до змагань тренери Нікіта Столбунов та Олександр Васютін.
Нагадаємо, спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.
Крім того, дівчата з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі. 17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.
Зазначимо, одеські фігуристи Марк Куліш і Анастасія Васильченко взяли участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання відбулися 21-28 січня в регіоні Італії — Фріулі-Венеція-Джулія.
А одеський яхтсмен Святослав Мадоніч завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. Спортсмен став переможцем юнацької міжнародної регати XV Trofeo Euromarina в класі "Оптиміст" в іспанському місті Торрев'єха.