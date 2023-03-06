Одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших

Одеські шаблістки в десятці найкращих

Наприкінці лютого у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Одесу у складі збірної України на змаганнях представляли вихованки Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13 17-річна Валерія Моренець-Кубанська та 14-річна Анна Суворова.

"Найвищими досягненнями одеських шаблісток стало потрапляння у топ-10 командних турнірів. Валерія у складі команди посіла 6-е місце серед юніорів, Анна — 10-е місце серед кадетів. Анна Суворова стала другою кандидаткою на участь у чемпіонаті світу", — йдеться у повідомленні.

Підготували спортсменок до змагань тренери Нікіта Столбунов та Олександр Васютін.

Нагадаємо, спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались в Києві з 17 по 19 лютого.

Крім того, дівчата з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі. 17-річна Владислава Кочерба стала володаркою срібної і бронзових медалей в соло, ще одну медаль — бронзову, завоювала збірна Одеської області — в довільній програмі в групових вправах.

Зазначимо, одеські фігуристи Марк Куліш і Анастасія Васильченко взяли участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання відбулися 21-28 січня в регіоні Італії — Фріулі-Венеція-Джулія.

А одеський яхтсмен Святослав Мадоніч завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. Спортсмен став переможцем юнацької міжнародної регати XV Trofeo Euromarina в класі "Оптиміст" в іспанському місті Торрев'єха.