Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших

Одесские саблистки в десятке лучших

В конце февраля в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Одессу в составе сборной Украины на соревнованиях представляли воспитанницы Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 17-летняя Валерия Моренец-Кубанская и 14-летняя Анна Суворова.

"Высшими достижениями одесских саблисток стало попадание в топ-10 командных турниров. Валерия в составе команды заняла 6-е место среди юниоров, Анна — 10-е место среди кадетов. Анна Суворова стала второй кандидаткой на участие в чемпионате мира", — говорится в сообщении.

Подготовили спортсменок к соревнованиям тренеры Никита Столбунов и Александр Васютин.

Напомним, спортсмены Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Кроме того, девушки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе. 17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль — бронзовую, завоевала сборная Одесской области — в произвольной программе в групповых упражнениях.

Отметим, одесские фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко приняли участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования состоялись 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.

А одесский яхтсмен Святослав Мадонич завоевал вторую высшую международную награду в этом году. Спортсмен стал победителем юношеской международной регаты XV Trofeo Euromarina в классе "Оптимист" в испанском городе Торревьеха.