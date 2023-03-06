Чемпионат Европы по фехтованию: одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших
В конце февраля в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
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Одессу в составе сборной Украины на соревнованиях представляли воспитанницы Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 17-летняя Валерия Моренец-Кубанская и 14-летняя Анна Суворова.
"Высшими достижениями одесских саблисток стало попадание в топ-10 командных турниров. Валерия в составе команды заняла 6-е место среди юниоров, Анна — 10-е место среди кадетов. Анна Суворова стала второй кандидаткой на участие в чемпионате мира", — говорится в сообщении.
Подготовили спортсменок к соревнованиям тренеры Никита Столбунов и Александр Васютин.
Напомним, спортсмены Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.
Кроме того, девушки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе. 17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль — бронзовую, завоевала сборная Одесской области — в произвольной программе в групповых упражнениях.
Отметим, одесские фигуристы Марк Кулиш и Анастасия Васильченко приняли участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования состоялись 21-28 января в регионе Италии — Фриули-Венеция-Джулия.
А одесский яхтсмен Святослав Мадонич завоевал вторую высшую международную награду в этом году. Спортсмен стал победителем юношеской международной регаты XV Trofeo Euromarina в классе "Оптимист" в испанском городе Торревьеха.