Одесские саблисты завоевали золотую и серебряную медали национальных соревнований
Состоялись национальные соревнования по фехтованию на саблях, на которых успешно выступили одесские спортсмены. Всеукраинский турнир проходил в Киеве. Всего приняли участие 28 спортсменов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы
-
Запомните, чтобы не отравиться: когда добавлять лавровый лист в суп
-
Россияне атаковали Марганец: погибли две женщины, повреждены жилые дома
-
В Мариуполе заметили новые отметки на технике россиян
-
"У нас 80% "телки": Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал
-
В Львовской области вводят е-билет в автобусах: подробности
-
Суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", который не внес залога
-
Нацбанк назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в Украине: список
-
Стилист Гранде, Зендей, Хадид и других звезд уходит из модной индустрии: что стало причиной
-
Бывшая экс-футболиста "Динамо" шантажирует сливом его непристойных фото: детали скандала
В финале соревнований опытный одесский фехтовальщик Андрей Ягодка одолел своего напарника по сборной Украины Богдана Платонова из Черкасс со счетом 15:11 и одержал победу.
На Всеукраинском юношеском турнире в городе Вишневом Анна Суворова стала серебряным призером. В финале 14-летняя одесситка уступила сопернице из Николаева Виктории Коротченко со счетом 10:15.
Это последний турнир 14-летней одесситки перед чемпионатом мира среди кадетов и юниоров. Он состоится в болгарском Пловдиве с 1 по 9 апреля. В нем также примет участие еще одна воспитанница Одесской спорт школы — 17-летняя Валерия Моренец-Кубанская, которая выступит в соревнованиях среди юниорок.
Успехи одесских спортсменов
В конце февраля в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.
Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.
Кроме того, девушки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе. 17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль — бронзовую, завоевала сборная Одесской области — в произвольной программе в групповых упражнениях.