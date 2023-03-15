Одесские саблисты завоевали золотую и серебряную медали национальных соревнований

Далее на пути международные соревнования

Состоялись национальные соревнования по фехтованию на саблях, на которых успешно выступили одесские спортсмены. Всеукраинский турнир проходил в Киеве. Всего приняли участие 28 спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В финале соревнований опытный одесский фехтовальщик Андрей Ягодка одолел своего напарника по сборной Украины Богдана Платонова из Черкасс со счетом 15:11 и одержал победу.

На Всеукраинском юношеском турнире в городе Вишневом Анна Суворова стала серебряным призером. В финале 14-летняя одесситка уступила сопернице из Николаева Виктории Коротченко со счетом 10:15.

Это последний турнир 14-летней одесситки перед чемпионатом мира среди кадетов и юниоров. Он состоится в болгарском Пловдиве с 1 по 9 апреля. В нем также примет участие еще одна воспитанница Одесской спорт школы — 17-летняя Валерия Моренец-Кубанская, которая выступит в соревнованиях среди юниорок.

Успехи одесских спортсменов

В конце февраля в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.

Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Кроме того, девушки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе. 17-летняя Владислава Кочерба стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, еще одну медаль — бронзовую, завоевала сборная Одесской области — в произвольной программе в групповых упражнениях.