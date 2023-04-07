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Одеська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з синхронного плавання

7 квітня 2023 17:30
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Анна Мурадова
Редактор
Це не перший успіх плавчині
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 4 по 6 квітня в Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання серед юніорів, де Одеська спортсменка Владислава Кочерба стала срібною призеркою. Змагання проводилися з метою формування збірної України для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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У складі збірної Одеської області виступили вихованки Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Чорноморець" Владислава Кочерба, Софія Саруханян та Єлизавета Сєдова.

Владислава відмінно виконала сольну програму, поступившись тільки більш досвідченій спортсменці з Харкова, а також двічі зайняла друге місце у технічній та довільній програмах. Цим досягненням спортсменка підтвердила свій нещодавній успіх на чемпіонаті України серед дорослих, який проходив у лютому, де вона здобула срібну та бронзову нагороди в сольній програмі. 

Здобутки одеських спортсменів

Нагадаємо, вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також, уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.

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