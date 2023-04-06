Історична перемога: одеські борці здобули рекордну кількість медалей

Наступний крок — чемпіонат Європи

Спортсмени з Одеської області здобули історичну перемогу на чемпіонаті України серед юніорів з вільної боротьби, який відбувся в Коростені, Житомирської області. У загальній складності, спортсмени з Одеси здобули чотири золоті медалі, що є найкращим результатом за всю історію змагань.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

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Вони завоювали чотири золоті медалі, показавши найкращий результат в історії. Чемпіонами України стали Марія Зенкіна, Олексій Харчук, Микита Зубаль і Микола Ташогло. Двоє з них, Микола і Олексій, також отримали норматив майстра спорту України.

Чемпіони України вже готуються до чемпіонату Європи (U-20), який відбудеться в Іспанії з 26 червня по 2 липня. Планується, що спортсмени Одеської області візьмуть участь у турнірі в Румунії (Бухарест, 26-28 травня) та зберуться на тренувальному зборі в Конча-Заспі безпосередньо перед змаганнями.

Здобутки одеських спортсменів

Нагадаємо, вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також, уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.