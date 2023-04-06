Историческая победа: одесские борцы одержали рекордное количество медалей

Следующий шаг — чемпионат Европы

Спортсмены из Одесской области одержали историческую победу на чемпионате Украины среди юниоров по вольной борьбе, который состоялся в Коростене, Житомирской области. В общей сложности спортсмены из Одессы получили 4 золотые медали, что является лучшим результатом за всю историю соревнований.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

Читайте также:

Они завоевали 4 золотых медали, показав лучший результат в истории. Чемпионами Украины стали Мария Зенкина, Алексей Харчук, Никита Зубаль и Николай Ташогло. Двое из них Николай и Алексей также получили норматив мастера спорта Украины.

Чемпионы Украины уже готовятся к чемпионату Европы (U-20), который пройдет в Испании с 26 июня по 2 июля. Планируется, что спортсмены Одесской области примут участие в турнире в Румынии (Бухарест, 26-28 мая) и соберутся на тренировочном сборе в Конча-Заспе непосредственно перед соревнованиями.

Достижения одесских спортсменов

Напомним, воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную — на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также уроженка Белгорода-Днестровского победила на чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.