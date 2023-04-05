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Баскетболістки з Одеси забезпечили собі друге місце у жіночій "Суперлізі"

5 квітня 2023 14:30
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Анна Мурадова
Редактор
Спортсменки здобули дуже впевнену перемогу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська жіноча команда баскетболісток перемогла в матчі проти львів’ян. Тим самим одеситки гарантували собі друге місце у турнірній таблиці.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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У жіночій Суперлізі України з баскетболу відбувся вирішальний матч між командою "ІнтерХім — СДЮСШОР ім. Б.Д.  Літвака" та командою "КІВС-СКІФ". У цій зустрічі одеська команда здобула переконливу перемогу, забивши 85 очок проти 51. 

У гравчинь залишилося  ще два матчі з командою "Збірна Полтавської області — СумДПУ-КДЮСШ №1", але на результат "чемпіонської гонки" це вже ніяк не вплине — "ІнтерХім - СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д." срібний призер жіночої Суперліги.

Здобутки одеських спортсменів

Нагадаємо, вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також, уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.

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