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Баскетболистки из Одессы обеспечили себе второе место в женской "Суперлиге"

5 апреля 2023 14:30
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Анна Мурадова
Редактор
Спортсменки одержали очень уверенную победу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская женская команда баскетболисток победила в матче против львовян. Тем самым одесситки гарантировали себе второе место в турнирной таблице.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В женской Суперлиге Украины по баскетболу состоялся решающий матч между командой "ИнтерХим — СДЮСШОР им. Б.Д. Литвака" и командой "КИВС-СКИФ". В этой встрече одесская команда одержала убедительную победу, забив 85 очков против 51.

У игроков осталось еще два матча с командой "Сборная Полтавской области — СумГПУ-КДЮСШ №1", но на результат "чемпионской гонки" это уже никак не повлияет — "ИнтерХим — СДЮСШОР им. Литвака Б.Д." серебряный призер женской Суперлиги.

Достижения одесских спортсменов

Напомним, воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную — на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также уроженка Белгорода-Днестровского победила на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.

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