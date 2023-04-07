Одесская спортсменка стала серебряным призером чемпионата Украины по синхронному плаванию

Это не первый успех пловчины

С 4 по 6 апреля в Киеве состоялся чемпионат Украины по синхронному плаванию среди юниоров, где Одесская спортсменка Владислава Кочерба стала серебряным призером. Соревнования проводились в целях формирования сборной Украины для участия в чемпионате Европы среди юниоров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В составе сборной Одесской области выступили воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Черноморец" Владислава Кочерба, София Саруханян и Елизавета Седова.

Владислава отлично выполнила сольную программу, уступив только более опытной спортсменке из Харькова, а также дважды заняла второе место в технической и произвольной программе. Этим достижением спортсменка подтвердила свой недавний успех на чемпионате Украины среди взрослых, который проходил в феврале, где получила серебряную и бронзовую награды в сольной программе.

Достижения одесских спортсменов

Напомним, воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную — на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также уроженка Белгорода-Днестровского победила на чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.