Одесский юниор получил бронзовую медаль чемпионата Украины по боксу

Победа одесского боксера на чемпионате Украины Фото: omr.gov.ua

В период со 2 по 9 апреля 2023 г. в городе Хмельницкий состоялся отборочный чемпионат Украины по боксу среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из всех областей Украины. Одесскому боксеру удалось добыть в борьбе призовое место в соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Одесскую область представляли спортсмены из Комплексной детско-юношеской спортивной школы № 8 г. Одессы, в частности, Иван Карпов в весовой категории 46 кг и Геннадий Дмитренко в весовой категории 63 кг.

Геннадий Дмитренко достойно представил Одессу на этих соревнованиях, получив бронзовую медаль. Иван Карпов занял 5-е место, продемонстрировав высокий уровень выступления. Оба спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта Украины, что свидетельствует об их высокой профессиональной подготовке.

Достижения одесских спортсменов

Напомним, с 4 по 6 апреля в Киеве состоялся чемпионат Украины по синхронному плаванию среди юниоров, где Одесская спортсменка Владислава Кочерба стала серебряным призером. Соревнования проводились в целях формирования сборной Украины для участия в чемпионате Европы среди юниоров.

Еще воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную — на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также уроженка Белгорода-Днестровского победила на чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.